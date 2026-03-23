3月22日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「上杉くんは女の子をやめたい」のやぶうち優氏による応援イラストが公開された。 イラストでは、ヒンメルの持つ地図を覗くフリーレンと、顔を近づけられてドキドキしている様子のヒンメルが描かれている。 【応援イラスト公開】 『上杉くんは女の子をやめたい』の やぶうち優先生 ありがと