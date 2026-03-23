8月に公開される毎熊克哉主演映画『見えない娘 THE INVISIBLES』の追加キャストとして、鈴木凜子、近藤華、矢山花、寺島進、余貴美子の出演が決定。あわせてアザービジュアルが公開された。 参考：齊藤工が企画・プロデュース『14歳の栞』竹林亮監督の新作映画『大きな家』今秋公開へ 本作は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』や『大きな家』、社員全員がタイムループする劇映画『MONDAYS／この