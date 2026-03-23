8月に公開される毎熊克哉主演映画『見えない娘 THE INVISIBLES』の追加キャストとして、鈴木凜子、近藤華、矢山花、寺島進、余貴美子の出演が決定。あわせてアザービジュアルが公開された。

参考：齊藤工が企画・プロデュース 『14歳の栞』竹林亮監督の新作映画『大きな家』今秋公開へ

本作は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』や『大きな家』、社員全員がタイムループする劇映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』などを手がけてきた竹林亮の長編映画第4作。企画・脚本は、竹林とともにYouTube短編映画『ハロー！ブランニューワールド』や『MONDAYS』などを手掛けた夏生さえりが担当する。

とある島でひそやかに暮らす父と三姉妹。末娘の“ひかり”が生まれつき透明人間であるという秘密を抱える星野家が、疎遠になっていた祖母が入院したという連絡を受け、入院した祖母に会うため東京への旅に出る姿を描き出す。主演の毎熊は、家族を想う心配性の父親・星野学を演じる。

星野家の三姉妹として、透明人間である三女・ひかり役を鈴木、長女・風子役を近藤、次女・音々役を矢山がそれぞれ演じることが決定。さらに、祖母に会いにいく星野家と一緒に旅を進めていくタクシー運転手・倉田誠一役に寺島、三姉妹の憧れの祖母であり、伝説のホラー女優である砂川エリ子役に余が名を連ねた。

公開されたアザービジュアルには、父・学と娘らが森のなかで佇む姿とともに、「ヒカリ、頼むから目立たないでくれ。」「大丈夫だよ。どうせ見えないんだから。」というキャッチコピーが配置されている。

コメント毎熊克哉（父・星野学役）親になった経験がない自分が三姉妹のシングルファザーをやれるのか？ と不安がありましたが、リハーサルで初めて娘たちに出会った瞬間からその不安はなくなって、自由奔放な彼女たちが僕を父親にしてくれました。竹林監督をはじめとするCHOCOLATE Inc.の制作陣は映画への情熱と純度がとても高く、自分が少年時代に思い描いていた理想の映画作りを見せていただいたような気持ちで、現場が楽しかったです。この透明人間の映画は、これから大人になっていく子どもたちに、いつまでも童心を忘れない大人たちに、“見えないものを感じる力”を与えてくれるはず。8月からの公開どうぞお楽しみに

鈴木凜子（三女・星野ひかり役）初めまして。星野ひかり役を演じました鈴木凜子です。最初に台本を読んだ時ははらはらどきどきしてとっても面白くてずっと笑っていたけれど、ひかりちゃんを中心にじっくり読んだり、せりふを声に出したりすると、楽しかったり辛かったり、くやしかったり安心したり、いろんな感情が出て気持ちがいそがしくなりました。見てくれる方もひかりちゃんと同じ目線ではらはらどきどきしてもらえたらうれしいです。見たあとは外に出て風になってひかりちゃんを感じてくれたらうれしいです。

近藤華（長女・星野風子役）素敵な作品に関わらせていただけたことを心から嬉しく思います。この作品は、見えないものやこれまで見ようとしてこなかったものに向き合う勇気を与えてくれます。竹林監督とは以前からご一緒してみたいと思っていたので、今回ご一緒できて本当に光栄でした。主演の毎熊さんをはじめ、皆さんと過ごした撮影期間は自分の中でキラキラな思い出です。公開が待ち遠しいです。

矢山花（次女・星野音々役）毎熊克哉さんと親子の役を演じたことで、お芝居や人生で大切なことをたくさん学ぶことができました。私のボケにツッコミを入れてくれて嬉しかったです。近藤華ちゃんは素敵で、私の憧れの人。鈴木凜子ちゃんは元気なひかりそのもの。透明なひかりと手を繋ぐシーンでは、本番直前まで実際に手を繋ぐことで自然に演じることができました。撮影期間中はみんなで綺麗な海や空を見て過ごしました。お芝居だけどお芝居じゃない、本当の家族のような存在です。この作品が世界中の皆さんに届きますように。

寺島進（タクシー運転手・倉田誠一役）伊豆のタクシー運転手役の寺島進です。今回の共演者（タクシーのお客様）は、皆さん初めてでとても新鮮な感じがしました。尚且つ待ち時間も楽しく過ごさせていただきましたので、そんなコミュニケーションの良さが画に焼き付いてると思います。竹林亮監督と御一緒させていただいのは今回が初めてでしたが、誰よりも現場で明るい空気を醸し出し、十人十色の役者さんの個性を自然に引き出してくれました。今後の監督の活動に目が離せませんね（笑）

余貴美子（祖母・砂川エリ子役）私は透明人間の孫を持つ祖母、しかもホラー映画で名を馳せた大御所女優という、お役を務めます。まさか見えない孫と共演するなんて、なかなか高度な修行でした。でも見えていなかったものが、段々見えてくる。これは、透明人間役の凜子さんが、ずっと側に寄り添ってくれたからです。竹林監督の優しい眼差しと、深い情愛がいっぱいの撮影でした。

竹林亮（監督・企画・共同脚本）『見えない娘』は、とある風変わりな家族が織りなすエンターテインメント作品です。姿の見えないひかりちゃんと時間を共にするうち、だんだんと彼女の表情や仕草が不思議と感じ取れるようになるはずです。映画でしか体験できない魔法を味わっていただきたいです。そして今回も、とてつもなく魅力的なキャスト陣が集結しました。生き生きとしたキャラクターたちの旅路を、ぜひ劇場で見守ってください。

夏生さえり（企画・脚本）じつは、前作『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』よりも前から『見えない娘』の企画は生まれていました。「生まれた娘が透明だったら？」という問いを、もう5年に渡って想像しつづけたことになります。どうやって見えない子を撮るのか？こんな難題に挑んで大丈夫なのか？周囲からの心配を何度も浴びながらも、チーム一丸となって信じ続けて完成した作品です。不思議な家族の物語を、ぜひ劇場でお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）