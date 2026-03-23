「自動販売機天国」と呼ばれる日本だが、近年はこれまで街のどこにでも見られた販売機の数が減少している。自販機事業を縮小する企業は多く、中には撤退するところもある。「ほとんど利益が出ない」日本メディアは自販機を巡る現象に注目している。関西テレビは日本の自販機数が過去10年間で約37万台減少したと伝えた。かつて街中にずらりと並んでいた自販機だが、一部の地域では姿を消してしまったという。TBSによると、若い消費