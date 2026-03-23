タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。春の味覚を絶賛した。番組冒頭、桜の開花状況に触れた上沼。「桜の頃って体調崩すんやで。あと桜がブワーッと咲く勢い、あれに気持ちが負けるねん、人間って」と気遣いながら、「春ののどかは要注意でございます」と呼びかけた。その後食べ物の話題になり、上沼は「ホタルイカを昨日食べた。今、旬やね」と告白。「（パッ