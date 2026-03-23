タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。春の味覚を絶賛した。

番組冒頭、桜の開花状況に触れた上沼。「桜の頃って体調崩すんやで。あと桜がブワーッと咲く勢い、あれに気持ちが負けるねん、人間って」と気遣いながら、「春ののどかは要注意でございます」と呼びかけた。

その後食べ物の話題になり、上沼は「ホタルイカを昨日食べた。今、旬やね」と告白。「（パックに）ついてる辛子酢味噌が飽きちゃったのよ。あれをつけると、ホタルイカの中のワタのおいしさが全然感じへんねん」と自身の好みを伝えた。

「酢味噌に負けちゃう」という上沼は「酢の物にするとめっちゃおいしい」とオススメ。「ホタルイカがめちゃくちゃレベルが上がってしまう」といい、「アンタ、ちっちゃいのにええ味持ってるね。ちびっ子のど自慢チャンピオンみたいな。もっと評価されてもいい」と絶賛した。

また「それで光るしね」とホタルイカの生態にも触れた。「スタジオで水槽に水を入れて見せてもらったことがある。奇麗ですよ、青白い」と振り返ったものの、「アレ見てたら食べにくいな、かわいそうな感じがするな」とも。

しかし「アレ、一夜干しもおいしいねんで」と解説。「“ライターであぶってください”って言うてるね。そしたらワタのところが柔らかくなって、それが濃い味になっておいしい」と褒めちぎっていた。