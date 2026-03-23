俳優の音尾琢真が23日、都内でネットフリックスシリーズ「九条の大罪」配信直前イベントに出席した。作品にちなみ独自のルールを聞かれ「小の用を足すときによっぽどのアクシデントがなければ、手は洗わない」と明かした。「4人ぐらいは共感してくれる」と期待するも、登壇した柳楽優弥や松村北斗ら全員が同意せず。ムロツヨシは「同い年だから言うけど、言わない方が良い」と諭していた。厄介でグレーな案件ばかりを引き受