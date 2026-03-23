外資系企業でマネージャーを務めるAさん（33歳）は、年収は500万円を超え、身だしなみにも気をつかう才色兼備な女性だ。そんな彼女は、婚活においては全く結果が出なくて困っていた。お見合いやデートを重ねても、常に1～2回で男性側からお断りされてしまうのだ。 【画像】婚活を行っている未婚者500人（男女各250人）に聞いた「結婚する相手に“妥協したくないこと”」 そんななか、「自分よりも仕事が