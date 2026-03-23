仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第11回「本圀寺（ほんこくじ）の変」が22日に放送され、人気お笑いコンビがサプライズ登場すると、ネット上には「まさか」「二人揃って大河に出るなんて凄い」「しっかり出番あって嬉しい！」といった反響が寄せられた。【写真】堺の商人を演じた人気お笑いコンビ畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和