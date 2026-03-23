『豊臣兄弟！』人気お笑いコンビがサプライズ登場 ネット騒然「まさか」「しっかり出番あって嬉しい！」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第11回「本圀寺（ほんこくじ）の変」が22日に放送され、人気お笑いコンビがサプライズ登場すると、ネット上には「まさか」「二人揃って大河に出るなんて凄い」「しっかり出番あって嬉しい！」といった反響が寄せられた。
【写真】堺の商人を演じた人気お笑いコンビ
畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。しかし堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。
時を同じくして、将軍となった義昭（尾上右近）を引きずり下ろしたい三好三人衆が信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲撃する…。
そんな第11回には、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」が揃って登場。山本浩司は小一郎や藤吉郎と対峙する堺の商人・能登屋を演じ、関太も同じく商人の橘屋又三郎を演じていた。
サプライズ登場を果たした二人の熱演が映し出されると、ネット上には「不意打ちのタイムマシーン3号のお二人にびっくり」「まさかタイムマシーン3号出るとはｗ」「二人揃って大河に出るなんて凄い」「お二人ともしっかり出番あって嬉しい！」「良い演技でした！」などの声が相次いでいた。
【写真】堺の商人を演じた人気お笑いコンビ
畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二万貫を納めさせろというのだ。しかし堺の商人はくせ者ぞろいで、兄弟は苦戦を強いられる。
そんな第11回には、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」が揃って登場。山本浩司は小一郎や藤吉郎と対峙する堺の商人・能登屋を演じ、関太も同じく商人の橘屋又三郎を演じていた。
サプライズ登場を果たした二人の熱演が映し出されると、ネット上には「不意打ちのタイムマシーン3号のお二人にびっくり」「まさかタイムマシーン3号出るとはｗ」「二人揃って大河に出るなんて凄い」「お二人ともしっかり出番あって嬉しい！」「良い演技でした！」などの声が相次いでいた。