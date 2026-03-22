22日（日）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンがレギュラーシーズン（RS）2位以上を確定させた。 安定した強さで白星を重ね、7日（土）にチャンピオンシップ進出を決めていた大阪Ｂ。今回、22日（日）にことぶきアリーナ千曲で開催されたSVリーグ男子第18節GAME2のVC長野トライデンツ戦でストレート勝利を収め、RS2位以上を確定させた。 大阪Ｂは、チャンピオ