22日（日）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンがレギュラーシーズン（RS）2位以上を確定させた。

安定した強さで白星を重ね、7日（土）にチャンピオンシップ進出を決めていた大阪Ｂ。今回、22日（日）にことぶきアリーナ千曲で開催されたSVリーグ男子第18節GAME2のVC長野トライデンツ戦でストレート勝利を収め、RS2位以上を確定させた。

大阪Ｂは、チャンピオンシップのセミファイナルのホームゲーム開催権を獲得。クォーターファイナルを行わずにセミファイナルからの出場となる。なお、21日（土）にはリーグ首位を走るサントリーサンバーズ大阪が、RS2位以上を決めている。

大阪Ｂのホームで行われるセミファイナルは、Asueアリーナ大阪を会場に5月9日（土）から11日（月）にかけて実施。試合開始時間は現時点で未定だ。2戦先勝方式で行われるため、10日（日）のGAME2終了時に1勝1敗だった場合のみ11日（月）のGAME3が開催される。

現在、30勝6敗で2位につけている大阪Ｂ。ここから巻き返し、昨季同様にRS優勝を飾れるか注目が集まる。