◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を14日目に決めた関脇・霧島は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）に押し出されて12勝3敗で終えた。三賞の殊勲賞を受賞した。立ち合いすぐに左四つ。右上手をつかまれ、左からすくう動きを見せた。しかし大きな体で圧力をかけられて後退し、土俵を割った。14日目の安青錦戦から大関戦に連敗となった。