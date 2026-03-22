3月22日、元KAT-TUN田中聖（こうき）が自身のXを更新した。出所後、初となる投稿にファンが湧いている。田中はこれまで複数回にわたり、覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕された。その後、2023年12月に懲役2年8カ月の実刑判決が確定し、翌年の2024年2月15日に刑務所に収監されていた。「2026年2月頃から、ファンは田中さんが出所したのではないかとざわついていました。3月5日には、田中さんの父親が本誌の取材に答え、出所