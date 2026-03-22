◇NBAレイカーズ105ー104マジック（2026年3月21日キア・センター）NBAレイカーズのルカ・ドンチッチ（27）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦に先発出場。第3Q途中に今季16度目のテクニカルファウルを犯して、1試合出場停止が決定した。試合後に抗議を申し立てたことを米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。前回の試合となった19日（日本時間20日）の敵地ヒート戦では今季最多60得点の大暴れで逆転勝利。今季初8連勝