◇NBAレイカーズ105ー104マジック（2026年3月21日キア・センター）レイカーズの八村塁（28）が21日（日本時間22日）の敵地マジック戦で途中出場。シュート機会に恵まれず2得点1リバウンドに終わった。チームは今季途中加入の“リーグNo.1シューター”ルーク・ケナードが試合終了間際でトップから劇的3Pシュートを決めて逆転勝利。今季初9連勝を飾った。前回の試合となった19日（日本時間20日）の敵地ヒート戦では、得意