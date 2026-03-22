●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※3月13日信用売り残の3月6日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1585銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． 明和産 -4,241 42 28.67 ２． パーソルＨＤ