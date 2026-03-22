信用残ランキング【売り残減少】 明和産、パーソルＨＤ、日産自
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※3月13日信用売り残の3月6日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1585銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8103> 明和産 -4,241 42 28.67
２．<2181> パーソルＨＤ -3,363 879 4.47
３．<7201> 日産自 -1,328 2,094 16.71
４．<4062> イビデン -1,246 535 4.60
５．<5016> ＪＸ金属 -1,118 2,720 6.28
６．<2664> カワチ薬品 -993 181 0.26
７．<5262> 日ヒュム -873 1,361 1.42
８．<2288> 丸大食 -677 46 2.90
９．<5461> 中部鋼鈑 -655 193 0.72
10．<6857> アドテスト -588 1,971 1.95
11．<4755> 楽天グループ -528 690 33.23
12．<3660> アイスタイル -433 881 5.37
13．<7203> トヨタ -421 2,431 4.18
14．<6330> 東洋エンジ -391 1,476 2.54
15．<6594> ニデック -391 611 13.04
16．<5831> しずおかＦＧ -388 153 6.43
17．<8604> 野村 -335 451 35.60
18．<3103> ユニチカ -329 1,761 3.49
19．<7261> マツダ -284 619 8.26
20．<7383> ネットプロ -276 390 20.07
21．<8801> 三井不 -275 236 10.08
22．<3697> ＳＨＩＦＴ -225 624 22.30
23．<6140> 旭ダイヤ -221 1,747 1.84
24．<8267> イオン -201 2,116 1.48
25．<8136> サンリオ -200 506 18.85
26．<3923> ラクス -180 305 8.78
27．<3778> さくらネット -155 1,257 1.67
28．<7211> 三菱自 -148 528 11.99
29．<5803> フジクラ -146 728 4.50
30．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -143 91 32.94
31．<5802> 住友電 -140 309 8.19
32．<2353> 日本駐車場 -121 288 4.42
33．<8848> レオパレス -119 223 9.94
34．<6146> ディスコ -115 359 1.91
35．<9997> ベルーナ -114 319 2.05
36．<3994> マネフォ -110 353 1.67
37．<3003> ヒューリック -104 457 1.34
38．<6758> ソニーＧ -100 265 50.22
39．<7238> ブレーキ -93 962 4.13
40．<6315> ＴＯＷＡ -93 223 16.67
41．<6952> カシオ -92 114 2.57
42．<6098> リクルート -91 125 27.66
43．<3436> ＳＵＭＣＯ -89 547 7.65
44．<8035> 東エレク -83 287 5.55
45．<7013> ＩＨＩ -82 1,391 12.17
46．<1938> 日リーテック -82 10 13.29
47．<4613> 関西ペ -82 48 6.38
48．<6525> コクサイエレ -82 350 4.61
49．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -81 615 9.25
50．<6472> ＮＴＮ -76 299 4.16
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