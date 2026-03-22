　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※3月13日信用売り残の3月6日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1585銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<8103> 明和産 　　　 　　-4,241　　　　 42　　 28.67
２．<2181> パーソルＨＤ　　　-3,363　　　　879　　　4.47
３．<7201> 日産自 　　　 　　-1,328　　　2,094　　 16.71
４．<4062> イビデン 　　 　　-1,246　　　　535　　　4.60
５．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-1,118　　　2,720　　　6.28
６．<2664> カワチ薬品 　 　　　-993　　　　181　　　0.26
７．<5262> 日ヒュム 　　 　　　-873　　　1,361　　　1.42
８．<2288> 丸大食 　　　 　　　-677　　　　 46　　　2.90
９．<5461> 中部鋼鈑 　　 　　　-655　　　　193　　　0.72
10．<6857> アドテスト 　 　　　-588　　　1,971　　　1.95
11．<4755> 楽天グループ　　　　-528　　　　690　　 33.23
12．<3660> アイスタイル　　　　-433　　　　881　　　5.37
13．<7203> トヨタ 　　　 　　　-421　　　2,431　　　4.18
14．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-391　　　1,476　　　2.54
15．<6594> ニデック 　　 　　　-391　　　　611　　 13.04
16．<5831> しずおかＦＧ　　　　-388　　　　153　　　6.43
17．<8604> 野村 　　　　 　　　-335　　　　451　　 35.60
18．<3103> ユニチカ 　　 　　　-329　　　1,761　　　3.49
19．<7261> マツダ 　　　 　　　-284　　　　619　　　8.26
20．<7383> ネットプロ 　 　　　-276　　　　390　　 20.07
21．<8801> 三井不 　　　 　　　-275　　　　236　　 10.08
22．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-225　　　　624　　 22.30
23．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-221　　　1,747　　　1.84
24．<8267> イオン 　　　 　　　-201　　　2,116　　　1.48
25．<8136> サンリオ 　　 　　　-200　　　　506　　 18.85
26．<3923> ラクス 　　　 　　　-180　　　　305　　　8.78
27．<3778> さくらネット　　　　-155　　　1,257　　　1.67
28．<7211> 三菱自 　　　 　　　-148　　　　528　　 11.99
29．<5803> フジクラ 　　 　　　-146　　　　728　　　4.50
30．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-143　　　　 91　　 32.94
31．<5802> 住友電 　　　 　　　-140　　　　309　　　8.19
32．<2353> 日本駐車場 　 　　　-121　　　　288　　　4.42
33．<8848> レオパレス 　 　　　-119　　　　223　　　9.94
34．<6146> ディスコ 　　 　　　-115　　　　359　　　1.91
35．<9997> ベルーナ 　　 　　　-114　　　　319　　　2.05
36．<3994> マネフォ 　　 　　　-110　　　　353　　　1.67
37．<3003> ヒューリック　　　　-104　　　　457　　　1.34
38．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-100　　　　265　　 50.22
39．<7238> ブレーキ 　　　　　　-93　　　　962　　　4.13
40．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　-93　　　　223　　 16.67
41．<6952> カシオ 　　　　　　　-92　　　　114　　　2.57
42．<6098> リクルート 　　　　　-91　　　　125　　 27.66
43．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　-89　　　　547　　　7.65
44．<8035> 東エレク 　　　　　　-83　　　　287　　　5.55
45．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　-82　　　1,391　　 12.17
46．<1938> 日リーテック 　　　　-82　　　　 10　　 13.29
47．<4613> 関西ペ 　　　　　　　-82　　　　 48　　　6.38
48．<6525> コクサイエレ 　　　　-82　　　　350　　　4.61
49．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　-81　　　　615　　　9.25
50．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　-76　　　　299　　　4.16

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