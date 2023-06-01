昨年11月8日に、グループ解散後に異例の形で行われたラストライブ『Break the KAT-TUN』ZOZOマリンスタジアムにてグループ活動の幕を閉じたKAT-TUNが、デビュー20周年を迎えたきょう3月22日午前0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。【写真】撮影者はまさか！笑顔の赤西仁＆亀梨和也…令和に”仁亀”2ショットが公開KAT-TUNの2006年3月22日発売のデビュー曲「Real Face」から2023年2月15日発売のアルバム『Fa