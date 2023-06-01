KAT-TUN、サブスク全曲配信 デビュー20周年記念日にサプライズ解禁
昨年11月8日に、グループ解散後に異例の形で行われたラストライブ『Break the KAT-TUN』ZOZOマリンスタジアムにてグループ活動の幕を閉じたKAT-TUNが、デビュー20周年を迎えたきょう3月22日午前0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。
KAT-TUNの2006年3月22日発売のデビュー曲「Real Face」から2023年2月15日発売のアルバム『Fantasia』まで、全シングル29作品、全アルバム13作品が本日より配信開始となった。既存配信曲に合わせて新たに273曲が追加され、全312曲がサブスク配信された。今後はKAT-TUNの全楽曲が配信でも楽しめる。
■KAT-TUN全シングル（29作品）
1st Single「Real Face」
2nd Single「SIGNAL」
3rd Single「僕らの街で」
4thSingle「喜びの歌」
5th Single「Keep the faith」
6th Single「LIPS」
7th Single「DON'T U EVER STOP (Special Edition)」
8th Single「White X'mas」
9th Single「ONE DROP」
10th Single「RESCUE」
11th Single「Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 」
12th Single「Going!」
13th Single「CHANGE UR WORLD」
14th Single「ULTIMATE WHEELS」
15th Single「WHITE」
16th Single「RUN FOR YOU」
17th Single「BIRTH」
18th Single「TO THE LIMIT」
19th Single「不滅のスクラム」
20th Single「EXPOSE」
21th Single「FACE to Face」
22th Single「In Fact」
23th Single「Dead or Alive」
24th Single「KISS KISS KISS」
25th Single「TRAGEDY」
26th Single「UNLOCK」
27th Single「Ask Yourself」
28th Single「Roar」
29th Single「We Just Go Hard feat. AK-69 / EUPHORIA」
■KAT-TUN全アルバム（13作品）
1st Album「Best of KAT-TUN」
2nd Album「cartoon KAT-TUN II You」
3rd Album「KAT-TUN III - QUEEN OF PIRATES -」
4th Album「Break the Records -by you ＆ for you-」
5th Album「NO MORE PAIИ」
6th Album「CHAIN」
7th Album「楔-kusabi-」
8th Album「come Here」
Best Album「KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY BEST “10Ks!”」
9th Album「CAST」
10th Album「IGNITE」
11th Album「Honey」
12th Album「Fantasia」
