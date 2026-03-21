＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】元若乃花が苦言 ファンを困惑させた取組の様子前頭七枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が前頭二枚目・美ノ海（木瀬）を寄り切りで下した一番で、敗れた美ノ海の取組内容に、解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏が「そういう相撲はとってはダメ」とあえて苦言を呈する一幕があった。これにはファンも「何、最後の」「何だこりゃ」などと困惑しきりだった。美ノ海