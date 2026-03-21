＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】元若乃花が苦言 ファンを困惑させた取組の様子

前頭七枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が前頭二枚目・美ノ海（木瀬）を寄り切りで下した一番で、敗れた美ノ海の取組内容に、解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏が「そういう相撲はとってはダメ」とあえて苦言を呈する一幕があった。これにはファンも「何、最後の」「何だこりゃ」などと困惑しきりだった。

美ノ海の結末に館内は大きくどよめいた。立ち合い下から潜っていこうとする美ノ海だったが、伯乃富士に上体を起こされると、美ノ海はその直後、真顔になり棒立ち状態。力無い美ノ海を伯乃富士は寄り切った。伯乃富士は4勝6敗4休、美ノ海は4勝10敗となった。

この取組を受け、花田氏は「立ち合いはよかったですが、土俵を出てない美ノ海が諦めたのは良くないですね。土俵を割るまで諦めない相撲を取らないと、お客様に失礼です。故障をしていたとしても、出るからには一生懸命やるというのが力士の仕事だと思う」と美ノ海の取組に対する姿勢に苦言を呈した。

一方、伯乃富士も左足親指の怪我が悪化し、今場所は4休している。また次に取組を行う予定だった前頭筆頭・若隆景（荒汐）も、右上腕＆右肘の負傷で無念の戦線離脱となった。こういった怪我の多い状況も踏まえ、花田氏は「（美ノ海も）何かあったのかな。痛みが出たのかもしれないです」と推察しつつ、「先輩から言わせてもらうと、そういう相撲はとってはダメ」と“あえての言葉”で叱咤激励していた。

突如、土俵の上で戦意を喪失させた美ノ海の姿に相撲ファンも困惑。「何、最後の」「何だこりゃ」「ケガ人多すぎ」「最後の無気力」「ちゅらどこか悪いのか」「ちゅらどうした？」「諦めんのはや」などのコメントが寄せられていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）