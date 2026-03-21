B2西地区の熊本ヴォルターズは3月21日、山本翔太が負傷し、左尺骨鉤状突起骨折と診断を受けたことを発表した。 山形県出身で現在26歳の同選手は、188センチ85キロのシューティングガード。専修大学出身で、2022－23シーズンから熊本一筋でプレーしている。在籍4年目の今シーズンはここまで47試合全てにスターターとして出場し、13.6得点3.6リバウンド2.8アシストを