2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年3月16日、公式インスタグラムを更新。過去に発売したCDのジャケット写真を投稿した。2013年リリース「Calling／Breathless」のジャケット写真公開されたのは、2013年3月にリリースされた「Calling／Breathless」のジャケット写真。「Calling」は相葉雅紀さんが出演したドラマ「ラストホープ｣の主題歌で、「Breathless」は二宮和也さんが出演した映画「プラチナ