[3.21 J1百年構想リーグWEST第8節 岡山 0-1 長崎 JFEス]J1百年構想リーグWEST第8節が21日に開催され、9位V・ファーレン長崎はアウェーで6位ファジアーノ岡山を1-0で下した。2試合ぶりに勝ち点3を獲得。岡山は今季2度目の連勝を逃した。両守護神の好セーブなどでスコアレスの時間が続き、PK戦も見えてきた中、後半アディショナルタイム3分に長崎が均衡を破った。左サイドのロングスローがはね返された流れから、MF岩崎悠人が