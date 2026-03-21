途中投入の山崎凌吾が終了間際に劇的ゴール! 長崎が岡山を下して2試合ぶり白星
[3.21 J1百年構想リーグWEST第8節 岡山 0-1 長崎 JFEス]
J1百年構想リーグWEST第8節が21日に開催され、9位V・ファーレン長崎はアウェーで6位ファジアーノ岡山を1-0で下した。2試合ぶりに勝ち点3を獲得。岡山は今季2度目の連勝を逃した。
両守護神の好セーブなどでスコアレスの時間が続き、PK戦も見えてきた中、後半アディショナルタイム3分に長崎が均衡を破った。
左サイドのロングスローがはね返された流れから、MF岩崎悠人が右足でクロスを供給。途中出場FW山崎凌吾が高い打点のバックヘッドで合わせると、ふわりとしたボールがGKレナート・モーザーを越え、右ポストに当たって決まった。
山崎は今季初ゴールを記録。これが決勝点となり、長崎を2試合ぶりの勝利に導いた。
J1百年構想リーグWEST第8節が21日に開催され、9位V・ファーレン長崎はアウェーで6位ファジアーノ岡山を1-0で下した。2試合ぶりに勝ち点3を獲得。岡山は今季2度目の連勝を逃した。
両守護神の好セーブなどでスコアレスの時間が続き、PK戦も見えてきた中、後半アディショナルタイム3分に長崎が均衡を破った。
左サイドのロングスローがはね返された流れから、MF岩崎悠人が右足でクロスを供給。途中出場FW山崎凌吾が高い打点のバックヘッドで合わせると、ふわりとしたボールがGKレナート・モーザーを越え、右ポストに当たって決まった。
山崎は今季初ゴールを記録。これが決勝点となり、長崎を2試合ぶりの勝利に導いた。