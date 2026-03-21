あす22日放送の読売テレビ・日本テレビ系『遠くへ行きたい』（読売テレビ＝毎週日曜前7：00、日本テレビ＝毎週日曜前6：30）は、純烈のリーダー・酒井一圭が兵庫県神戸市を旅する。【場面カット】純烈・酒井一圭、日本のジャズ発祥地・神戸の名店へ同番組では、3〜4月の4週にわたり「番組55周年記念特集」を放送。55年の歴史が蓄積されたアーカイブ映像を使用しながらの旅となり、これまでに旅先となった日本各地の歩みを