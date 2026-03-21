卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われ、木下アビエル神奈川が日本ペイントマレッツと対戦。マッチカウント3－0で勝利し、ファイナル進出を決めた。 ■中盤に劣勢も光った修正力 28日に行われる日本生命レッドエルフとのファイナル進出をかけて、レギュラーシーズン2位のK