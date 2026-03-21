ドン・キホーテは3月21日、PB(ピープルブランド)「情熱価格」から、鍵・荷台・ライトを標準装備から外した税別1万円の軽快車「Option-0」を、関東のドン・キホーテ系列店舗(一部を除く)で先行販売する。7月から全国で販売開始する。Option-0ベージュ近年、原材料費高騰により軽快車の平均単価が4年間で約1.4倍に上昇しているが、同商品は鍵・荷台・ライトを標準装備から外すことで製造コストを抑え、税別1万円という低価格を実現