【モデルプレス＝2026/03/21】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が3月20日、公式Instagramを更新。メンバーとの平成プリクラを公開し、反響を呼んでいる。【写真】世界的アイドルグループ「美人際立つ」9人集合平成プリ◆NiziU、メンバーで仲良しプリ投稿では、「ウチら心友」や「love」などとつづり、平成時代に人気を集めていたプリクラ機で撮影した写真を複数枚投稿。「＃NiziU」 、「＃WithU」、「＃GOODGIRL＿BUTNOTF