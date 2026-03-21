NiziU、メンバー集合の平成プリに反響相次ぐ「美人際立つ」「質感エモすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/21】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が3月20日、公式Instagramを更新。メンバーとの平成プリクラを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】世界的アイドルグループ「美人際立つ」9人集合平成プリ
投稿では、「ウチら心友」や「love」などとつづり、平成時代に人気を集めていたプリクラ機で撮影した写真を複数枚投稿。「＃NiziU」 、「＃WithU」、「＃GOODGIRL＿BUTNOTFORYOU」などのハッシュタグを添え、メンバー全員で同じポーズをとったり、ハートマークを作ったりと仲良しなショットを公開している。
この投稿にファンからは「みんな仲良しで素敵」「美人際立つ」「質感エモすぎる」「メンバー全員のプリクラは豪華」「美女揃い」「これからも応援します」「みんな可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】世界的アイドルグループ「美人際立つ」9人集合平成プリ
◆NiziU、メンバーで仲良しプリ
投稿では、「ウチら心友」や「love」などとつづり、平成時代に人気を集めていたプリクラ機で撮影した写真を複数枚投稿。「＃NiziU」 、「＃WithU」、「＃GOODGIRL＿BUTNOTFORYOU」などのハッシュタグを添え、メンバー全員で同じポーズをとったり、ハートマークを作ったりと仲良しなショットを公開している。
◆NiziUの投稿に反響
この投稿にファンからは「みんな仲良しで素敵」「美人際立つ」「質感エモすぎる」「メンバー全員のプリクラは豪華」「美女揃い」「これからも応援します」「みんな可愛い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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