動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月9日〜15日）を発表。シリーズ作品は、3月10日に配信開始となった、実写シリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRAND LINE”が1位に初登場。週間グローバルTOP10（英語シリーズ）でも堂々の1位スタートを切った。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル3月10日の配信開始以降、世界92の国と地域でTOP10入りを果たし、そのうち63の