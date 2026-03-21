Netflix週間視聴ランキング（シリーズ）：『ONE PIECE』シーズン2、『マンスリー彼氏』が初登場【3/9/26 - 3/15/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（3月9日〜15日）を発表。シリーズ作品は、3月10日に配信開始となった、実写シリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRAND LINE”が1位に初登場。週間グローバルTOP10（英語シリーズ）でも堂々の1位スタートを切った。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
3月10日の配信開始以降、世界92の国と地域でTOP10入りを果たし、そのうち63の国と地域で首位を獲得。世界規模での人気ぶりを示している。さらに、2023年に配信されたシーズン1も再び注目を集め、日本では8位に浮上。そのほか、フランス、ドイツ、メキシコ、インドなど39の国と地域でTOP10入りし、週間グローバルTOP10でも7位に入った。
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による世界的人気漫画が原作。海賊王を夢見る少年モンキー・D・ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら“麦わらの一味”とともに大海原へと冒険に繰り出す壮大な海洋ロマン。
シーズン2では、常識を超えた自然現象や未知の生物が集う過酷な海域“偉大なる航路（グランドライン）”が舞台となり、秘密犯罪会社バロックワークスのエージェントたちとの戦いなどが描かれる。
4位には、3月6日より世界配信されたBLACKPINKのジスとソ・イングクが主演するNetflix韓国ドラマ『マンスリー彼氏』（原題：Boyfriend on Demand）が初登場。多忙なWeb漫画プロデューサーのミレ（ジス）が、サブスクの仮想恋愛シミュレーションを通じて理想の彼氏と出会い、現実と妄想の間で揺れ動くロマンティック・コメディ。ソ・イングクは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から人目を置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバル・キョンナムを演じる。
先週、8位に再浮上した『地面師たち』たちは6位に上昇した。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（3月9日〜3月15日）
1：『ONE PIECE』シーズン2（トップ10入り週数：1）
2：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（10）
3：葬送のフリーレン シーズン2（8）
4：マンスリー彼氏（1）
5：再会〜Silent Truth〜（8）
6：地面師たち（20）
7：地獄楽 シーズン2（8）
8：『ONE PIECE』シーズン1（6）
9：刃牙道（3）
10：わたしの完璧な秘書（2）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
3月10日の配信開始以降、世界92の国と地域でTOP10入りを果たし、そのうち63の国と地域で首位を獲得。世界規模での人気ぶりを示している。さらに、2023年に配信されたシーズン1も再び注目を集め、日本では8位に浮上。そのほか、フランス、ドイツ、メキシコ、インドなど39の国と地域でTOP10入りし、週間グローバルTOP10でも7位に入った。
シーズン2では、常識を超えた自然現象や未知の生物が集う過酷な海域“偉大なる航路（グランドライン）”が舞台となり、秘密犯罪会社バロックワークスのエージェントたちとの戦いなどが描かれる。
4位には、3月6日より世界配信されたBLACKPINKのジスとソ・イングクが主演するNetflix韓国ドラマ『マンスリー彼氏』（原題：Boyfriend on Demand）が初登場。多忙なWeb漫画プロデューサーのミレ（ジス）が、サブスクの仮想恋愛シミュレーションを通じて理想の彼氏と出会い、現実と妄想の間で揺れ動くロマンティック・コメディ。ソ・イングクは、天才ウェブ漫画プロデューサーとして周囲から人目を置かれる存在で、ミレの同僚兼ライバル・キョンナムを演じる。
先週、8位に再浮上した『地面師たち』たちは6位に上昇した。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（3月9日〜3月15日）
1：『ONE PIECE』シーズン2（トップ10入り週数：1）
2：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（10）
3：葬送のフリーレン シーズン2（8）
4：マンスリー彼氏（1）
5：再会〜Silent Truth〜（8）
6：地面師たち（20）
7：地獄楽 シーズン2（8）
8：『ONE PIECE』シーズン1（6）
9：刃牙道（3）
10：わたしの完璧な秘書（2）