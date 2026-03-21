山形県内は寒気の影響で20日夜から所によって強風や雪に見舞われる天気となりました。強風によってJR仙山線は21日午後4時ごろまで仙台ー山形間で一部列車が運休となりました。山形地方気象台によりますと、県内は寒気の影響で昨夜から所によって強風や雪となっています。山形市では21日午前0時過ぎ、強い風とともに横殴りの雪が降りました。21日これまでに観測された各地の最大瞬間風速は、酒田市飛島で27.1メートル、