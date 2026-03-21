富山が新潟に3-2、湘南が群馬に2-0で勝利した明治安田J2・J3百年構想リーグの第7節が、3月20日に各地で行われた。WEST-Aではカターレ富山がアルビレックス新潟に3-2で勝利し、EAST-Aでは湘南ベルマーレがザスパ群馬に2-0で勝利した。WEST-Aでは、富山が新潟に3-2で勝利し、勝ち点13で3位となった。敗れた新潟は勝ち点12で4位に位置している。徳島ヴォルティスと高知ユナイテッドが勝ち点15で並び、得失点差により徳島が1位、高