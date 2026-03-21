富山が新潟に3-2、湘南が群馬に2-0で勝利した

明治安田J2・J3百年構想リーグの第7節が、3月20日に各地で行われた。

WEST-Aではカターレ富山がアルビレックス新潟に3-2で勝利し、EAST-Aでは湘南ベルマーレがザスパ群馬に2-0で勝利した。

WEST-Aでは、富山が新潟に3-2で勝利し、勝ち点13で3位となった。敗れた新潟は勝ち点12で4位に位置している。徳島ヴォルティスと高知ユナイテッドが勝ち点15で並び、得失点差により徳島が1位、高知が2位となっている。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎が勝ち点18で1位となっている。2位の鹿児島ユナイテッドは勝ち点13、3位の大分トリニータは勝ち点11。4位のロアッソ熊本と5位のガイナーレ鳥取は勝ち点10で並んでいる状況だ。

EAST-Aでは、湘南が群馬に2-0で勝利し、勝ち点16で1位となった。同じく勝ち点16のベガルタ仙台が得失点差で2位。3位のブラウブリッツ秋田は勝ち点15、4位のSC相模原は勝ち点9となっており、上位3チームが抜け出している。

EAST-Bでは、ヴァンフォーレ甲府とFC岐阜が勝ち点14で並び、得失点差により甲府が1位、岐阜が2位となった。3位のRB大宮アルディージャが勝ち点13で続き、4位のいわきFCと5位の藤枝MYFCが勝ち点12で追う展開となっている。

SNSでは首位浮上となった湘南に「圧倒的首位」、3位と躍進している富山には「好調、好調」などコメントが寄せられ、各地区で熱戦が続く明治安田J2・J3百年構想リーグの動向に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）