ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の復帰を明言した。20日、クラブ公式サイトが伝えている。三笘は今月4日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦に先発出場した際に左足首を負傷。前半終了までプレーを続けたが、ハーフタイムで交代となると、ヒュルツェラー監督から大きな問題はなかったことが明かされていたものの、別の問題もあり、前節のサンダーランド戦は欠場していた。