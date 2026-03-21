イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、20日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。2代目引田天功を襲名した際に言われた衝撃の言葉を明かした。プリンセス天功は1980年代、初代引田天功が急死をきっかけに後援会から2代目に襲名するように強いられ、アイドル歌手から2代目引田天功に転身。「ぱーてぃーちゃん」信子から「親御さんってなんて言ってた？」と聞かれる場面があっ