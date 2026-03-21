「オープン戦、ソフトバンク４−３広島」（２０日、みずほペイペイドーム）広島はオープン戦で３連敗。開幕投手が決定している先発・床田寛樹は３回３安打２失点。当初の予定通りのイニング数を投げきり球数は６６球だった。打線は三回に４番・佐々木泰内野手が右中間適時二塁打。四回には菊池涼介内野手が左翼へオープン戦１号。試合前の打率が１割を切っていたサンドロ・ファビアン外野手も２安打を記録した。以下は、新井貴