◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県・紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）韓国ツアー通算8勝の“イ・ボミ2世”朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67をマークし単独首位で発進した。日本ツアー出場3戦目での初優勝を目指す。昨季年間女王で開幕戦を制した佐久間朱莉（23＝大東建託）が4バーディーを奪い、ただ1人ボギーなしの68で回り1打