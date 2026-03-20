【今こそ知りたい！最新カメラの世界】旅に欠かせないカメラ。普段はほとんど写真を撮らない人でも、旅に出るとなぜかいろいろ撮っちゃう、なんてあるあるではないでしょうか。最近はスマホで手軽に写真から動画まで撮れちゃうので、わざわざカメラを持っていかないかもしれませんが、でもせっかくの旅、しっかり記録に残しておきたいですよね。しかも旅はVlog（＝Video Log）撮影にもぴったりです。いまやVlog向けカメラはソニー