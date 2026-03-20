DJIの「動画カメラ」3モデル撮り比べ。旅のVlog撮影に最適なのはどれ？【動画】

【今こそ知りたい！最新カメラの世界】

旅に欠かせないカメラ。普段はほとんど写真を撮らない人でも、旅に出るとなぜかいろいろ撮っちゃう、なんてあるあるではないでしょうか。

最近はスマホで手軽に写真から動画まで撮れちゃうので、わざわざカメラを持っていかないかもしれませんが、でもせっかくの旅、しっかり記録に残しておきたいですよね。しかも旅はVlog（＝Video Log）撮影にもぴったりです。

いまやVlog向けカメラはソニーやパナソニック、キヤノンなどから発売されていますが、やはり近年の注目メーカーとなるとDJI。ドローンから始まりアクションカムにも進出したメーカーですが、2018年に3軸ジンバル付きの小型カメラ「Osmo Pocket」を発売したことを契機に、Vlog分野でもトップメーカーに。

そこで、スケジュールや予算の都合でなかなか旅に出られず、日々旅系YouTubeを眺めては妄想している、GoodsPress Web編集部の旅モノ担当エンドウが、次の旅でVlog撮影に使う（断言）ため、DJIのカメラ3モデルをテスト。

「おっさんひとり旅」のVlog撮影に使いたいと思えるカメラはいったいどれだったのでしょうか。

https://youtu.be/w96AaEFbR4I

■Vlog撮影している時、周りからどう見えているのか

今回比較にあたり、最も知りたかったこと。それは撮影時の見た目。カメラといえば画質となりがちですが、街なかで撮影するから旅Vlogだからこそ、周りからどう見えるのかが気になります。

また撮影しやすさもポイントになります。サッとカバンから取り出してすぐに撮影開始。撮り終わったらサッとカバンに戻すなど、撮影の手間がかからないことも重要です。

今回、比較したのは3モデル。左から

「Osmo Action 6」（スタンダードコンボ：6万1270円）

「Osmo Nano」（スタンダードコンボ64GB：4万3890円）

「Osmo Pocket 3」（6万3360円）

詳しい機能はあえて割愛しますが、カメラの心臓となるセンサーは「Action 6」が1/1.1インチ、「Nano」が1/1.3インチ 「Pocket 3」が1インチと、「Pocket 3」が最も大きくになっています。画質を重視するのであれば「Pocket 3」がいいかもしれません。

ではさっそく歩きながら撮影してみます。

「Action 6」はUlanzi「MT66」というミニ三脚を取り付け、バッグのショルダーハーネスに固定。「Nano」はスタンダードコンボに付属している「Osmo Nano 磁気ハットクリップ」を使ってバックパックのチェストストラップに引っ掛けました。

▼「Osmo Action 6」＋Ulanzi「MT66」

▼「Osmo Nano」＋「Osmo Nano 磁気ハットクリップ」

▼「Osmo Pocket 3」

いかがですか？ 「Action 6」と「Nano」は両手がフリーになっている分、撮影者としては撮っている感覚はほぼありません。ただし「Action 6」はちゃんと録画しているかが少々不安に。スマホと接続しておき、スマホからコントロールするのがいいかもしれません。その点「Nano」は、モニター部分で確認ができるので、スマホとつなげなくても状態を確認できるのはいいですね。

周りからどう見えるかについては、やはり「Nano」が圧倒的に目立ちませんが、それでもレンズがあるので撮影しているであろうことは伝わります。この塩梅がちょうどいい。歩きながら撮影している感はちゃんとありつつ、さほど主張しない。これが「Nano」の利点ではないでしょうか。

一方「Pocket 3」は、手持ちにしてはかなりコンパクトではありますが、撮っていることはガッツリ伝わります。むしろ手で向きを変えられるので、どこを撮ろうとしているかも周りは分かります。「撮ってますよー」と伝えられるのはある意味いいのかもしれませんが、それは「Action 6」や「Nano」をミニ三脚に取り付けて撮影しても同じですね。

では次に、自撮りしてみます。



▼「Osmo Action 6」＋Ulanzi「MT66」

▼「Osmo Nano」＋Ulanzi「MT66」

▼「Osmo Pocket 3」

もちろんすべて手持ちになります。「Action 6」はレンズ側のモニターが正方形に近く小さいので、端がどこまで映っているか分かりません。「Nano」はモニター部分をレンズと同じ方向に向けて装着するので、大きな画面で画角を確認できます。「Pocket 3」はワンタップで自分の方にレンズが向いてくれるのでラク。コンパクトさから考えても、これは「Pocket 3」に軍配が上がりますね。

歩きながら3カメラ同時撮影もしてみました。

▲右上「Action 6」、左下「Nano」、右下「Pocket 3」

各カメラで撮影した映像はぜひ動画でご確認ください。

■旅の醍醐味、食事と夜景も撮ってみた

次に試したのが食事シーン。旅先でのご当地グルメは旅の醍醐味ですが、ひとり旅の場合は自分で撮影しなければいけません。「周りのお客さんは映さず、料理と食べている自分を撮る」がミッションになります。

※お店で撮影する場合は、お店の人に声をかけて許可を得て、他のお客さんのジャマにならないように撮影しましょう

▼「Osmo Action 6」＋Ulanzi「MT66」

▼「Osmo Nano」＋Ulanzi「MT66」

▼「Osmo Pocket 3」＋「Osmo ミニ三脚」

どれもさすがに目立ちますね。「あーこの人、ごはん動画撮ってるんだなー」というのが丸わかりです。ただカメラが小さいので、小さい三脚を用意すれば、そこまで場所は取りません。また3カメラとも広角レンズなので、料理の近くに置いても顔まで映せます。

ちなみに「Pocket 3」はフェイストラッキング機能があり、顔を動かすと追いかけてくれます。まるで向かいにいる誰かが撮影しているかのよう。これは案外ポイントかもしれません。

最後は夜景シーン。

暗いシーンの撮影はカメラのスペックが重要になってきますが、3カメラとも明るいレンズなので、動いてもしっかり撮影ができました。

▲右上「Nano」、左下「Pocket 3」、右下「Action 6」

ただし映像の味付けはそれぞれに個性がありました。詳しくは動画をチェックしてみてください。

＊ ＊ ＊

今回、個性の異なる3カメラを同シチュエーションで比較撮影してみて、いくつか気付いたことがあります。

まずは手ブレ補正。これについては、どれも高レベル。

物理ジンバルが付いている「Pocket 3」は最も自然な補正ではありますが、撮りたい方向を変える時にパッと向けられないというデメリットもありました。

そして使ってみて感じたのが「Action 6」のコンパクトさ。ミニ三脚を付けてもさほど大きさを感じず、最も取り回しやすい感覚がありました。「Nano」はカメラとモニターをくっつけると案外大きいんですよね。

ただし「Nano」は手ぶら撮影に利点があります。胸だけでなくショルダーハーネスに付けられるサードパーティ製のマウントパーツも販売されています。カメラ部分のみだと最大約90分と撮影時間が限られますが、モニター部分に合体させればチャージが可能。ハイキングのように長回ししないのであれば、90分あれば十分ではないでしょうか。

どれも甲乙つけがたいのですが、個人的には「Action 6」＋ミニ三脚の組み合わせが使いやすいと感じました。横向きでも縦動画も撮れるようになったので、ショート動画撮影がしやすいのもポイントです。

いまは無料でも使いやすい動画編集ソフトもたくさんあります。次の旅は動画カメラを持っていって、ぜひVlog撮影にチャレンジしてみてください。結構楽しいですよ。

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＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web）＞

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