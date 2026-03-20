3月20日（現地時間19日）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでフェニックス・サンズを迎えるも、第4クォーター残り4分50秒で10点を追う展開に持ち込まれた。 するとスパーズはディアロン・フォックスとビクター・ウェンバンヤマの3ポイントシュートで追い上げるも、粘るサンズは残り1分13秒にジョーダン・グッドウィンの長距離砲が決