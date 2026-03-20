[3.20 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](正田スタ)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 88 キム・ジェヒDF 3 大畑隆也DF 14 菊地健太DF 43 野瀬翔也MF 7 西村恭史MF 8 神垣陸MF 20 下川太陽MF 27 藤村怜MF 29 松本皐誠MF 37 瀬畠義成FW 99 中島大嘉控えGK 13 近藤壱成DF 22 貫真郷DF 25 中野力瑠MF 11 加々美登生MF 36 安達秀都MF 97 ソン・ミンソッFW 17 百田真登FW 38 小西宏登FW 69 出間思努監督沖