群馬vs湘南 スタメン発表
[3.20 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](正田スタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 29 松本皐誠
MF 37 瀬畠義成
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 22 貫真郷
DF 25 中野力瑠
MF 11 加々美登生
MF 36 安達秀都
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 17 百田真登
FW 38 小西宏登
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 29 松本皐誠
MF 37 瀬畠義成
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 22 貫真郷
DF 25 中野力瑠
MF 11 加々美登生
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 17 百田真登
FW 38 小西宏登
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 5 松本大弥
DF 13 下口稚葉
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 20 石橋瀬凪
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 蓑田広大
DF 55 岡庭愁人
MF 17 田村蒼生
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 86 加瀬直輝
FW 28 太田修介
監督
長澤徹