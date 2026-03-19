ステーキ店を運営するあさくまは、2026年1月期が大幅増益となりました。同業のブロンコビリーの業績も好調であり、ステーキ銘柄はインフレ恩恵銘柄の側面があるようです。両社の直近の業績に加え、一時期のブームが去った「いきなりステーキ」を運営するペッパーフードサービスの決算もあわせて比較しました。○あさくまの2026年1月期決算が大幅増益で着地「ステーキのあさくま」を東海・関東で展開するあさくま＜7678＞が2026年1