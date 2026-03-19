「あなたから配達を依頼された荷物に現金が入っていた」と自宅にかかってきたうその電話をきっかけに、秋田市に住む70代女性が現金600万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。また、スマートフォンにかかってきた「＋」で始まる番号からの電話をきっかけに鹿角市に住む70代の夫婦が現金およそ128万円をだまし取られました。 秋田臨港警察署の調べによりますと、先月上旬、秋田市に住む70代の女性の自宅に宅配業者を名