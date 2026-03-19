自転車の交通違反に反則金の納付を通告する青切符制度。4月からの制度導入を前に、金沢駅前で啓発活動が行われました。ながらスマホなど113種類の交通違反が対象となる、自転車の青切符制度。19日は雨の中、警察官がチラシを配ったり、傘さし運転など、違反対象となる運転者に指導を行いました。 自転車利用者は：「(自転車は)通勤によく使ってます。(電話がかかってきても)基本的には出ません」「きょうみたいな雨の日は、傘さ