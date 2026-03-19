テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第11話（通算58話）「東京第1結界（5）」が、きょう19日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】顔！顔！迫力満点の伏黒恵…「死滅回游 前編」第11話場面カット領域展開「嵌合暗翳庭」（かんごうあんえいてい）。第11話では、苦戦を強いられていた伏黒は、逃げたふりをしてレジィを体育館に誘い込み、空間