『呪術廻戦』伏黒vsレジィ、ついに決着 「死滅回游 前編」第11話あらすじ＆場面カット
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第11話（通算58話）「東京第1結界（5）」が、きょう19日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】顔！顔！迫力満点の伏黒恵…「死滅回游 前編」第11話場面カット
領域展開「嵌合暗翳庭」（かんごうあんえいてい）。第11話では、苦戦を強いられていた伏黒は、逃げたふりをしてレジィを体育館に誘い込み、空間（スペース）を領域として転用。不完全ながら領域展開を発動する。しかし、レジィは歴戦の経験で機転を利かせ対応を試みる。2人の大技が激突し、ついに戦いは決着する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【画像】顔！顔！迫力満点の伏黒恵…「死滅回游 前編」第11話場面カット
領域展開「嵌合暗翳庭」（かんごうあんえいてい）。第11話では、苦戦を強いられていた伏黒は、逃げたふりをしてレジィを体育館に誘い込み、空間（スペース）を領域として転用。不完全ながら領域展開を発動する。しかし、レジィは歴戦の経験で機転を利かせ対応を試みる。2人の大技が激突し、ついに戦いは決着する。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
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